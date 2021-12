Coloradaxx: “Nunca pensé que podía ser una opción vivir de los jueguitos”

Lucila Mollessi, conocida popularmente con su nombre virtual de Coloradaxx, es sin dudas una de las referentes de un universo en expansión que aún no se sabe los límites que pueda a llegar a tener, el mundo de los eSports y el gaming. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la joven para conocer más detalles de su trabajo y sus inicios en un mundo en el que día a día millones de personas se sumergen.

—¿Cómo llegás al universo gamer y a esta locura del streaming?

—Desde chica con mi hermano juntábamos plata para tener la Play, la Sega, la Family. Después en 2001 nos ganamos una computadora en un programa de Georgina Barbarossa, y con eso, que tenía Windows 98, me acuerdo, jugué al Age of Empires, Counter Strike 1.6. Se vendían juegos en CD, y arranqué. Mi hermano me decía: “Vení, jugá conmigo”. Él se iba y yo seguía.

—¿Soñaste en algún momento poder vivir de esto?

—La verdad es que nunca pensé que podía ser una opción vivir de los jueguitos, yo lo tomaba como un hobby hasta que crecí y finalmente vi que había gente que se dedicaba a esto profesionalmente. Si bien yo no lo hago, vivo haciendo contenidos con juegos y sin juegos dentro de la plataforma que es Twitch.

—¿Soñabas con ser alguna otra cosa?

—Soñaba con ser actriz, estar en alguna serie o película.

—Digamos que los contenidos que creás tienen algo de “actuar”…

—Sí, tiene un poco de todo. En su momento, antes que los streamers, que ahora son tan virales, estaban los youtubers, y yo quería ser una youtuber, pero eso implicaba mucho más trabajo, como editar el video, planificar el contenido, algo que en el stream no lo hacés, porque es más espontáneo, natural y en vivo, se da y listo. Después puede ser que algun streamer lo sube editado a YouTube, pero eso es otra cosa. Cuando descubrí Twitch, me encantó el ida y vuelta con la gente en vivo, relacionarme con muchas personas iguales a mí. El año pasado subíamos muchos contenidos con mi novio Eric, cocinando, tomando mates. HyperX, este año, nos nombró embajadores de la marca e hicimos una streaming house. Es una alegría, es el sueño de cualquier persona que te sponsoree una marca tan grande.

—¿Qué significa para vos estar en Argentina Game Show y conocer a muchos de los que te siguen día a día en tus transmisiones?

—Estoy muy orgullosa y emocionada, no pensé que iba a haber tanto amor de la gente, porque uno está tan acostumbrada a hablarles por la pantalla que esto muestra otra cosa, nos permite conocer con quienes hablamos todos los días, o leemos en el chat. De golpe verlos en persona, compartir unos mates, charlar... La verdad es que me emociona mucho la cantidad de gente que quiere stremear, unirse a nuestro mundo, tantos periodistas interesados en nosotros, me pone muy feliz. Y además estoy muy contenta de poder contar lo hermoso que es esto.