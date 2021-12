Juana Viale se mostró emocionada en el cierre de su programa

Ayer sábado por la noche, se emitió por el Trece el último capítulo de la edición 2021 de La noche de Mirtha, que tuvo como conductora a Juana Viale.

En la mesa del último programa de este año, recibió a la actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, al diseñador de moda Mariano Caprarola y al actor y director de cine Nicolás Stupenengo.

Hacia el final del programa, la conductora se mostró muy conmovida al recibir unas flores y una carta de parte de Storylab, la productora de su hermano Nacho Viale.

“Hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era la voluntad de tu abuela. Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo”, leyó Juana con la voz entrecortada de la emoción.

Con lágrimas en los ojos, la conductora se despidió con palabras de agradecimiento y se refirió a su futuro laboral:

“Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”, afirmó.

“¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, agregó la nieta de la diva.

Habrá que esperar al año que viene para saber si Juana Viale seguirá al frente del histórico ciclo conducido por su abuela, la Señora de los Almuerzos.