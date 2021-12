James Franco rompió el silencio

El actor y director de cine, James Franco, fue acusado públicamente de acosar a alumnas y mantener comportamientos sexuales inadecuados en una escuela que fundó. Todo ocurrió en el 2019, cuando tres alumnos iniciaron una demanda colectiva por los cargos de presunto acoso sexual, coacción y explotación. Dicha demanda fue presentada en un juzgado de California por los particulares damnificados identificados como Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal.

Ahora, el famoso alegó: “Admito que me acosté con estudiantes. No me acosté con nadie en esa clase en particular. Pero, durante el curso de mi enseñanza, me acosté con estudiantes y eso estuvo mal. No es por eso que comencé la escuela”.

Además insinuó: “Yo no fui la persona que seleccionó alumnas para estar en la clase, así que no fue un plan maestro de mi parte. Pero sí hubo ciertos casos en los que, sabes qué, estaba en una cosa consensuada con una estudiante y no debería haberlo estado. Supongo que en ese momento mi pensar fue Si es consensual, está bien. En ese momento, no estaba lúcido”.