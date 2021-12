Amaury Nolasco: “Sucre, de Prison Break, es un trabajo al que le debo mi carrera”

La revolucionaria serie Hightown, que tiene a Monica Raymund como protagonista, está creada y producida ejecutivamente por Rebecca Cutter y tiene, además, a Jerry Bruckheimer (Piratas del Caribe, Top Gun: Maverick, franquicia CSI) tras el proyecto. Además de Raymund, que encarna al personaje central, el puertorriqueño Amaury Nolasco tiene un personaje clave, el de Frankie, que le permite mostrar sus dotes actorales como nunca. Diario Hoy dialogó con Nolasco en exclusiva para Argentina, con el fin de saber más detalles de la serie, cuyas dos temporadas ya pueden verse en Starzplay.

Nolasco se hizo conocido mundialmente por encarnar a Fernando Sucre en la exitosa serie televisiva Prison Break, además de participar en producciones de la talla de Transformers; la quinta entrega de Duro de Matar, junto a Bruce Willis, y Rápidos y Furiosos.

En Hightown, Nolasco es Frankie Cuevas, el traficante de drogas al que Jackie (Raymund) busca desenmascarar. Aun tras las rejas, Cuevas logrará continuar con el negocio; y, en la segunda temporada, sumará a su primo Jorge (Luis Guzmán), desatando la violencia y el caos en la ciudad.

—¿Qué conocés de Argentina?

—Me encanta Buenos Aires, es una ciudad preciosa. Estuve hace muchísimos años, es muy linda.

—Tenés que volver entonces…

—Me encantaría.

—En la primera temporada sorprendiste a todos con este rol tan particular. ¿Cómo es para un actor volver a interpretar a un personaje y, en el caso de esta serie, este rol tan especial?

—Me enorgullece volver a encarnar a Frankie, porque significa que gustó. La segunda temporada está en un nivel increíble, el grupo de escritores hizo un trabajo espectacular. Frankie es mi “nene”; es un malentendido, no es un villano, tiene una visión de lo que quiere, su imperio, su familia; y decide sumar a su equipo de trabajo a su primo. Trabajar en esta serie es una bendición porque habla del tema de la adicción, y es un orgullo que fue creado, dirigido y protagonizado por mujeres. Ellas tienen que hacer correr el mundo, porque son tan sutiles y suaves. Es una experiencia bella. Volver a encarnar a Frankie en estas circunstancias es lo mejor.

—La nueva temporada la rodaron en medio del cierre de todas las actividades por la propagación de la Covid-19. ¿Cómo fue actuar en pandemia en medio de los protocolos?

—Muy difícil. Nos testeábamos tres veces por semana. Si había escenas íntimas, te testeabas nuevamente. Mi nariz estaba terrible. No había interacción, no podía ir al gimnasio, hizo todo más tenso. Las actuaciones estaban ahí, los guiones, pero rodamos en Wilmington, en Carolina del Norte, aislados de todos. De todas formas, se pudo hacer. Tuvimos un susto porque, al finalizar el rodaje, el niño que hace de mi hijo contrajo Covid-19. Tuve que aislarme durante dos semanas. No pude hacer nada, ni ver a nadie, porque tuve escenas cercanas con él. Estamos viviendo un mundo muy duro e incierto. Igual, comparado a todo lo que ha pasado en el mundo entero, la gente ha perdido muchos seres queridos, espero que tú no hayas perdido a nadie; ha sido muy triste todo lo que está pasando, mis condolencias al mundo entero y a todos los que perdieron a sus familiares; pero bueno, no ir al gimnasio o a un restaurante era nada comparado a todo esto.

—Si alguien no conociera tu trabajo, ¿qué debería ver?

—Creo que ya sabés la respuesta. Si bien tuve una carrera muy linda, compartiendo trabajo con actores como Johnny Depp, Keanu Reeves o Mark Wahlberg, Sucre, de Prison Break, es un trabajo al que le debo mi carrera. Fue un programa que abrió la puerta a lo que hoy es la televisión. Antes era muy lineal, con propuestas más clásicas; veías el episodio 1 o el 20 y era lo mismo. Prison Break, Lost, 24 marcaron lo que es hoy la televisión, con una audiencia que quiere ver tus programas. Exhorto a quien no me conoce a que vea Hightown, pero también Prison Break, que la volví a ver en pandemia; buscando cosas para ver decidí verla de nuevo. Yo era un niño, no tenía arrugas; y me dio mucha nostalgia verme, mis comienzos en la televisión.

—Una nueva temporada en Starzplay, pero tal vez aún algunos no vieron la primera. Si tuvieras que dar algunas razones, ¿por qué los espectadores tienen que ver Hightown?

—Si viste la primera y te enganchaste, tenés que ver la segunda. Los que no la vieron, les cuento que toca temas importantes, como la adicción a las drogas, personajes dañados. No es el típico programa de crímenes, quién lo hizo o quién no; y prometo actuaciones espectaculares que los agarrarán por el cuello y no los soltarán.