La respuesta de Wanda Nara ante la posibilidad de abrir la pareja

La empresaria y modelo Wanda Nara ha estado en boca de todos en los últimos días: después del escándalo que la envolvió por el supuesto affaire de su pareja, el futbolista Mauro Icardi, con la China Suárez, Wanda regresó al país para abrir el primer local de su emprendimiento de cosméticos en el Abasto Shopping.

Hace unas horas, la modelo realizó una entrevista para Netflix donde habló del tema del momento: las relaciones abiertas.

Cuando estuvo con Susana Giménez, Wanda ya había deslizado su posicionamiento sobre ese tipo de relaciones:

"Yo soy chapada a la antigua. No somos una pareja abierta. Para mí un mensaje es un divorcio. Somos la familia Ingalls”, había afirmado en la charla junto a la diva.

Ahora, Wanda se explayó sobre las relaciones abiertas en la entrevista realizada con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie Emily en París:

“Para mí, si me proponen una relación abierta digo ‘bueno chau, abierta está la puerta’. Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como los teléfonos que tienen la actualización”, sostuvo Wanda de forma contundente.