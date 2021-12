Romance, grandes ciudades y ciencia ficción para ver en casa

EMILY IN PARIS

¡Volvió Emily! Romance, humor, diversión y moda en la ciudad más hermosa del mundo, volvió con algunos aditamentos y obstáculos para su protagonista. Siempre lista para el trabajo, su talento innato para los obstáculos una vez más la pondrán en una situación adversa, principalmente, frente al amor. Va por Netflix.

EL LIBRO DE BOBA FETT

La emocionante aventura de Star Wars, presentada inicialmente en una secuencia sorpresa de créditos finales después del final de la segunda temporada de la exitosa producción The Mandalorian, comienza con el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

La serie está protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen, y los showrunners son Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodríguez. En enero, por Disney+.

LE PASSAGER

Esta serie francesa tiene a Thomas, un hombre que acaba de enterarse de la muerte de su hermano Richard, al que no veía desde hacía varios años. Para obtener más información sobre él, y recuperar algunos de los recuerdos olvidados, decide volver al lugar donde se criaron. Allí se cruza con una misteriosa mujer llamada Jeanne, que no es otra que la propietaria del hotel donde está alojado, y donde viven Lucas, el niño que ella ha adoptado, y Joseph, un viejo mecánico. Todos conocían mucho a su hermano Richard, pero Thomas decide no develar su verdadera identidad para saber más detalles de su pasado. Por Flow.

LA SEÑORA

Victoria Márquez, la hija de un acaudalado empresario propietario de una mina, que en una etapa de España marcada por la dictadura de Primo de Rivera, no dudó en luchar por sus derechos y convertirse en una mujer empoderada y adelantada a su época, luchando contra un destino que se empeñaba en separarle de Ángel González, un joven con una gran vocación religiosa del que terminó perdidamente enamorada. Por Flow.

MOONSHINE

Los Finley-Cullen son una familia disfuncional formada por medios hermanos adultos que luchan por tomar el control de un negocio familiar: el resort The Moonshine situado en la costa de Nueva Escocia. El local tuvo una época dorada en los años 70, pero en la actualidad se cae a pedazos. Exclusivamente por ­Paramount+.

HOW TO BE A CARIOCA

Con la dirección creativa de Carlos Saldanha, quien también se desempeña como director episódico junto con Joana Mariani y Rene Sampaio, la serie de Star+ que se estrenará en breve está basada en el bestseller homónimo y filmada en diferentes locaciones de Brasil. Creada por Carlos Saldanha, Joana Mariani y Diogo Dhal y con guión de Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa y Felipe Scholl, en la serie participarán las argentinas Verónica Llinás y Andrea Frigerio.