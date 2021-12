Ezequiel Mylian: “Espero que mi obra llegue al corazón”

Nacido en Rosario, el cantante y compositor Ezequiel Mylian está presentando Brujería, su último single, y es por ello que dialogó con este multimedio.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte? ¿Qué circunstancias te llevaron a seguir este camino?

—La verdad es que comencé desde muy pequeño. Es más, tenía tan solo siete años en la ciudad de Rosario. Por aquél entonces empecé a estudiar actuación junto a Héctor Ansaldi que es un reconocido actor de la ciudad gracias a su personaje llamado Piripincho. Allí cursé los talleres junto a él y la verdad es que fue una experiencia que me encantó. Sucede que la experiencia me trasladó a un mundo que me volvió loco. Después de un tiempo prolongado, tuve que dejar porque me dispersaba mucho en la escuela porque me ponía a pensar en las canciones, las performances y las actuaciones. Siempre estaba creando y así fue que debí suspenderlo por un tiempo breve para poder administrar los estudios. Luego, cuando llegué a los trece años, comencé a formarme en canto y no paré nunca más.

—¿Qué trabajos estás presentando en la actualidad? ¿Cuáles son los detalles de esta producción?

—La obra se llama Brujería y es una canción de mi autoría que lancé de forma reciente. Además presenté un videoclip que lo acompaña. Este tema tiene relación con Halloween, la brujería y la oscuridad que acá, en México, se súper celebra. Me pareció genial esta composición y pude sacar a relucir mi costado escorpiano, la sensualidad, el erotismo, el ocultismo. De esta manera pudimos sembrar toda la idea en una producción audiovisual que tiene contenido gay. En estas propuestas nuevas que hago, quiero romper el estereotipo que indicaría que un homosexual no podría triunfar en la música, es decir simplemente por su condición sexual. Espero que sirva para dejar atrás todo lo que nos han mal enseñado o mal aprendido. Como libriano que soy espero poder aportarle a la balanza otro tipo de voces, otras informaciones y así visibilizar historias reales de amor.

—¿Qué análisis realizás sobre la escena actual? ¿Qué opinión te merece desde tu lugar de artista que reside en el exterior?

—Puedo opinar que, hoy por hoy, existe una diversidad e interacción que hay en las redes sociales genera una amplitud de propuestas para todos los gustos. Eso es algo hermoso porque años atrás solo unos pocos podían vivir de la música. Hoy muchos más podemos sostenernos gracias a la música y así poder gestionarnos. Desde mi lugar, puedo hacerlo y mantenerme por mi trabajo en el arte, con orden, organización y disciplina.

—Estás viviendo en México y lanzás producciones a menudo, ¿en qué otros proyectos estás inmerso?

—Justamente estoy inmerso en el mundo LGTB y realizo shows en diferentes discotecas de México, el país donde resido desde hace dos años. De esta manera, tematizo los repertorios con canciones propias y otras reversiones clásicas o reconocidas en el género de música urbana tales como Amor a la mexicana, Azúcar amargo, entre otros. Ahora busco una propuesta innovadora con una temática muy mexicana y su estética. Además el próximo año quiero recorrer el país llevando mi arte, mis canciones y estoy programando una gira por varios lugares.

—¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración? ¿A qué apelás a la hora de componer?

—La fuente de inspiración más grande, el templo, considero que es uno mismo. También puede ser un referente que uno admire, que te guste. En mi caso, tengo un amor platónico con la mexicana más guapa, que amo, y es Thalía. Realmente no tengo otras artistas que me marquen porque me gusta de todo un poco. Además escucho pop, música electrónica, quiero e intento mantenerme informado sobre lo que sucede en el mercado. Siento que soy muy personal, últimamente me inspiro en Frida Kahlo, en su impronta, estética. Admiro su poder, el ego bien plantado e inclusive amando sus defectos. Muestro mi luz y mi oscuridad. Esto tiene que ver con un momento que pasé en la pandemia, la información y la búsqueda fue por dentro, por eso no sé si hay tanto modelo externo. Hay que buscar la fuente de inspiración dentro de nosotros, espero que mi obra llegue al corazón, ese es mi objetivo. El amor no mata, pero la homofobia sí lo hace.