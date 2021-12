Acusan al cuñado de Pampita de atropellar y matar a un hombre

Patricio García Moritán, uno de los hermanos de Roberto García Moritán, atropelló a Lucas Maximiliano Ganín un hombre de 36 años, que falleció debido al accidente. La familia de la víctima denuncia que la causa quedó estancada y que el cuñado de Pampita les ofreció hacer un arreglo económico.

José María Ganín, padre de la víctima, habló con el medio PrimiciasYa y dijo: “Hace un año y medio mi hijo estaba en Buenos Aires y el señor Moritán venía por Libertador con excesos de velocidad de 30 kilometros. Lo agarró a 96 km/h mientras mi hijo cruzaba la avenida y lo mató”.

“El hombre rebasó a dos coches que venían en sentido contrario, ni lo vio a mi hijo. Lo mató al instante”, detalló Ganín y reveló: “Nos pidió que no sea público porque le íbamos a perjudicar en el trabajo. Nos dijo que tenía un buen seguro, que lo íbamos a arreglar bien”.

"Nosotros dijimos que estaba bien, estábamos dolidos, no queríamos nada" explicó el hombre y continuó: "Después nos dimos cuenta que la cosa estaba mal. El señor Moritán no actuó bien, nosotros accedimos porque no buscamos problemas, sabíamos que con un escándalo no íbamos a recuperar a nuestro hijo”.

“En la comisaría Moritán dio una dirección, cuando le mandaron el acta ese domicilio no existía" denunció el padre de Lucas y afirmó: "nunca se presentó a la primera audiencia ni a la segunda, y en unos días tenemos la tercera”.

Finalmente Jose María expresó:“Moritán tuvo mala predisposición: nos ofreció 300 mil pesos pero con eso no pagamos ni el viaje para traerlo a Chascomús. Fue en plena pandemia, el juez ni nos dio el cuerpo, estuvimos mucho tiempo hasta que pudimos llevarlo al cementerio donde nos prestaron un nicho. Nosotros queremos comprar uno y que sea su casita para siempre, pero no tenemos el dinero y tenemos miedo que nos pidan el lugar que nos dieron”.