Roberto Navarro recordó su mala experiencia laboral con Antonio Laje

Este martes, se sumó un nuevo testimonio que perjudica a Antonio Laje. El periodista Roberto Navarro, quien fue colaborador del programa que conducía Laje en C5N contó su mala experiencia con él y brindo detalles perturbadores.

Navarro coincidió con las mujeres que denunciaron a Laje y aseguró que vio con sus propios ojos como el comunicador "manoseaba" a una compañera y maltrataba a sus compañeros (tanto a hombres como mujeres) con total impunidad:

"Yo ya lo he contado... yo tuve una experiencia con Laje. Cuando yo llego a C5N entré como su columnista y había una chica que era locutora, que decía sólo el clima. Cuando él llegaba la abrazaba fuerte y le hablaba al oído, le decía '¡qué linda que estás!'".

Luego Navarro agregó:

"Cuatro días después le pregunté a ella si sentía cómoda con esas actitudes. Me contestó que no dijera nada porque la iban a echar, entonces yo entendí que estaba en desacuerdo con eso que pasaba y ella me lo confirmó".

El periodista además contó que luego de esta situación, encaró a Antonio Laje, pidiéndole que no tocara más a su compañera. También reveló que una periodista recibió atención psiquiátrica debido al maltrato ejercido por el conductor y piloto de avión.

Recordemos que varias personas aseguraron que Antonio Laje ejercía abuso de poder sobre ellas, sin embargo, pese a las denuncias, aún sigue conduciendo el ciclo matutino transmitido por América.