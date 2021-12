Jorge Rial tiene coronavirus

El periodista Jorge Rial informó en sus redes sociales que se contagió coronavirus, e instó a los argentinos a vacunarse.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás", posteó en Twitter y en Instagram.

El ex conductor de "Intrusos", entre otros programas de la pantalla chica, se había aislado en algunas oportunidades el año pasado, a raíz de los casos que se fueron registrando en la industria televisiva.

Cabe recordar que en febrero pasado, Romina Pereiro, pareja del conductor, había dado positivo de coronavirus, sin que se generaran otros contagios en el hogar.

En esta oportunidad, con la vacunación ya más avanzada en el país, muchos afectados por el Covid-19 atraviesan el proceso con sintomatología sin signos alarmantes, como es el caso de Rial, quien dio a conocer la noticia pocas horas antes de que el Ministerio de Salud volviera a informar una suba de casos, que en las últimas 24 horas contabilizaron 11.121.