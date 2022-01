“Todavía faltan alrededor de cuatro millones de chicos que tienen que completar el esquema de vacunación”

La tercera ola golpea de lleno en los primeros días del 2022, en otro nuevo año de pandemia. En el marco de la expansión mundial de la variante Ómicron de coronavirus, un aluvión de testeos y de aumento de casos diarios en el país, los especialistas piden a la población concurrir a vacunarse, sobre todo aquellos que hasta el momento no han recibido ninguna dosis o solo se han aplicado la primera sin acercarse a completar el esquema.

Otro de los puntos que genera preo­cupación en la comunidad científica es el aumento de casos en la población pediátrica no vacunada o con esquema incompleto. Sobre esa temática, se refirió Oscar Trotta, integrante del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, en diálogo con diario Hoy.

“Nosotros estamos empujando la campaña para que los pediatras aconsejen la vacunación y que las familias concurran a los vacunatorios y a los centros de aplicación. Todavía nos faltan alrededor de cuatro millones de chicos que tienen que completar el esquema” de dosis contra el virus, dijo el experto.

En ese sentido, el profesional expresó que “tenemos casi 2,5 millones que no recibieron todavía ninguna de las dos aplicaciones y hay 1,4 millones más que recibieron solo una dosis. En ese grupo de 0 a 16 años tenemos que trabajar fuerte para que las familias concurran a inocularse y que los pediatras aconsejen la vacunación”.

Consultado sobre la falta de incentivación de algunos pediatras en indicar la vacunación, marcó que “se le generan dudas igual que a la familia en relación a la información que aparecen en diferentes fuentes. Creo que los pediatras no están acompañando fuertemente la campaña. Y la familia están con incertidumbres y dudas que le genera la información errónea o incompleta que se les brinda”.

“Vacuna segura”

“Nosotros en el Garrahan vacunamos el 100% de la población que teníamos en objetivo de aplicación y no hemos tenido ningún efecto secundario de importancia. Es decir que la vacuna es segura y hemos visto también que produce un aumento importante de anticuerpos, con los cuales también es efectiva. La vacuna contra el coronavirus es segura, efectiva, eficiente y no habría ninguna condición para dudar de ella”, precisó también Trotta.

En relación al nosocomio donde trabaja, resaltó que hubo un aumento importante de consultas y de internaciones en relación a sintomatología de la Covid-19. La tasa de positivos se duplicó, pasó de 1.6 a 3.3 en la última semana y, en la mayoría de los casos, los menores que quedaron internados en observación presentaban dificultad respiratoria, siendo un 70% los no estaban vacunados o tenían solo una dosis. “Pasamos de siete pacientes a 42, lo cual es un aumento importante”, indicó.

Para concluir, el experto se refirió a la circulación de la variante Ómicron, a la cual calificó de mucho más infectiva. “También es cierto que para Fin de Año se habían flexibilizado las restricciones, se generaron encuentros de numerosas personas, recitales; todo ese tipo de actividades generaron que la transmisión del virus se haga más importante. Lo fundamental acá es que, si bien el virus se hizo más infectivo, más contagioso, se ha hecho menos agresivo. Las terapias intensivas no han aumentado su ocupación, se han mantenido dentro de un rango manejable, no ha aumentado sustancialmente el número de fallecidos, con lo cual eso es un determinante de que no es tan agresivo como era al inicio de la pandemia", completó.