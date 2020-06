Transmisión comunitaria en La Plata

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que La Plata ya se encuentra dentro de las zonas definidas con transmisión comunitaria de coronavirus.

Esto quiere decir que actualmente en la ciudad ya no se puede saber cómo se infectaron la mayoría de las personas, debido a que el virus está circulando.



Hasta el lunes, prevalecían los casos de contagio por contacto estrecho, es decir, aquellos en que los individuos estuvieron a menos de dos metros de distancia, y durante al menos 15 minutos, con un paciente positivo de coronavirus.

Paralelamente a la información, en un día casi primaveral, cientos de platenses recorrieron ayer los centros comerciales de la ciudad para comprar los regalos del Día del Padre. “Vengo al centro, porque encuentro mejores precios que en mi barrio”, alegó Carolina.

En tanto, los comerciantes aducen que, si no venden, no pueden comer, ni pagar las cuentas. “Tenemos miedo a la circulación del coronavirus, pero más miedo nos da no poder llevarle un plato de comida a la familia”, comentó un vendedor ambulante de calle 7.

A la vez, la Municipalidad informó que endurecerán los controles y que, a partir del sábado, habrá 120 puntos destinados a evitar la circulación de quienes no tengan el permiso.

Según informó ayer el Ministerio de Salud, en Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón y San Vicente, ya hay transmisión comunitaria. También en General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz. En algunas ciudades de Chaco, Chubut, Córdoba y Río Negro, se repite la situación.