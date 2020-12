Tras el temporal, recolectores paran reclamando al municipio un bono de fin de año

La semana previa a Navidad comenzó con un conflicto inesperado en la sede donde se guardan los camiones que tienen asignadas las tareas de recolección de ramas y escombros en la ciudad.



La recolección de basura está garantizada por otra empresa, pero no así la de escombros y ramas, justo después del temporal de viento que afectó a la ciudad du­rante el fin de semana.



Se trata de 60 empleados que manejan los camiones que estacionan en el predio de 22 bis y 526 y que ayer decidieron no salir a trabajar reclamando un bono compensatorio antes de Nochebuena.



“Cobramos 11.000 pesos y trabajamos de lunes a sábados ocho horas por día. Estamos pidiendo que haya un bono de fin de año. No quisimos cortar la calle ni molestar a otros vecinos. Pero no vamos a salir con los camiones hasta que no nos den una respuesta”, comentó Gabriel en contacto con diario Hoy.



La Municipalidad había iniciado oportunamente los trabajos de recolección de las ramas caídas apenas se em­pezaron a registrar las primeras consecuencias de los vientos el sábado por la tarde.



Las tareas continuaron el domingo, pero ayer se encontraron con este reclamo, En líneas generales, no había muchas esquinas o calles con mayores problemas por las ramas en el comienzo de la semana, y los trabajadores adelantaron que las medidas de fuerza que se tomen serán pacíficas.



“Sabemos que con los once mil pesos que cobramos no podemos hacer mucho. Pero queremos trabajar. Ahora vemos que en otras cooperativas se está pagando un bono, y para nosotros que estamos en la calle y muchas veces tenemos que hasta recolectar a los animales muertos que la gente tira a la calle cuando se mueren, no tenemos nada”, expresaron desde la esquina de 22 bis y 526.