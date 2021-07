Twitter admite que verificó perfiles falsos por error

A poco de haber restablecido la verificación de cuentas, Twitter reconoció fallas en ese proceso que derivaron en la presencia de perfiles falsos con una tilde azul junto al nombre de usuario. El desliz se dio a conocer esta semana y desde la empresa californiana señalaron que involucró a un pequeño número de cuentas.

En mayo de este año, Twitter retomó el proceso abierto de verificación de cuentas introduciendo nuevos criterios que los usuarios deben cumplir para aspirar a una insignia azul. Aquella es una de las formas que tiene la compañía de distinguir la autenticidad de las cuentas que son de interés público a sabiendas de que existen muchos perfiles que afirman ser alguien que no son, especialmente cuando se trata de celebridades.

Según la renovada política para las verificaciones pueden aplicar las cuentas que encuadren en las siguientes categorías: gobierno; empresas, marcas y organizaciones; empresas de noticias y periodistas; entretenimiento; deportes y gaming; y activistas, organizadores y otras personas influyentes. También se incorporaron categorías para científicos, académicos, y líderes religiosos.

En 2017, el proceso de verificación se frenó a raíz de la polémica generada cuando se descubrió que Twitter le había otorgado la insignia a Jason Kessler, organizador de una marcha supremacista de Charlottesville, en Estados Unidos, donde falleció una persona.

El error en las verificaciones salió a la luz en una serie de posteos del usuario @conspirator0 en los que mostró cuentas creadas el 16 de junio, sin tuits publicados, que no obstante recibieron la tilde azul.

En declaraciones al sitio Daily Dot, desde Twitter reconocieron el traspié y señalaron que suspendieron esas cuentas en forma permanente. “Aprobamos por error las solicitudes de verificación de una pequeña cantidad de cuentas no auténticas. Ahora hemos suspendido permanentemente las cuentas en cuestión y eliminado su insignia verificada, según nuestra política de manipulación de la plataforma y spam”, explicaron

Cuando las verificaciones fueron relanzadas, desde la compañía habían indicado que el perfil debe ser “auténtico y activo”.

Siguiendo a The Verge, si bien la falla revelada involucra a un número pequeño de cuentas, sugiere que el proceso de verificación no detecta con eficiencia la actividad que no es auténtica. “Este incidente plantea preguntas sobre cómo se pudieron verificar las cuentas en primer lugar y por qué los procesos de Twitter no las marcaron antes de que fueran descubiertas por un investigador externo”, nota la fuente mencionada.