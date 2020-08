Un fiscal maltrató a una periodista durante un programa

Un momento verdaderamente tenso vivió la periodista Luli Trujillo, mientras realizaba una entrevista al fiscal, Santiago Terán. Durante una nota en C5N, el hombre no se bancó una crítica y le contestó de la peor manera: "Gritás como loca y sos de esas personas que se victimiza". La conductora manejó de igual manera, la situación con altura.

Todo comenzó cuando la periodista le consultó al fiscal sobre su opinión, de que las mujeres que sufren violencia de género, deben estar armadas. "Cuando un sujeto está dispuesto a matar a una mujer, no hay medida de seguridad que alcance. La única forma que le queda a la mujer para pararle, es meterle un tiro en la cabeza" justificó Terán.

Ante la sorpresa de Trujillo, la misma le señaló que no le parecía una buena solución y el fiscal comenzó a enojarse: "Me gusta dialogar con la gente y no que me atropellen". Y redobló la apuesta de la peor manera: "¿Usted está casada? Imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que es tenés es un arma ¿La usás?". Trujillo, ante la incomodidad, prefirió no contestar.

Y el fiscal insistió: "Vos tenés que elegir tu vida o la de él. Elegí. Vos me presionás de una forma fuera de lugar", destacó. La periodista le contestó que no le parecía correcto, darle ese consejo a una víctima de violencia de género y Turán la cortó en seco: "Gritás como una loca y sos de esas personas que se victimiza. Conmigo no te vas a hacer la torita".

Tras la difícil situación, Luli Trujillo tuvo el respaldo de sus compañeros y también de distintos colegas y usuarios en las redes sociales, quienes tildaron de "machirulo" al fiscal. "Si estando frente a una cámara de tv tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas", escribió la conductora en su cuenta de Twitter.