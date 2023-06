Un formoseño ganó el Campeonato Federal del Asado

Este lunes se desarrolló en Campeonato Federal del Asado en la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, en CABA. El evento que eligió al mejor parrillero tuvo como ganador a un formoseño.

Héctor Germán Caballero, de 32 años y oriundo de localidad de Clorinda, provincia de Formosa, se consagró campeón al triunfar en una final en la que tambien participaron representantes de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Chaco y Salta.

El ganador eligió para competir una bondiola de cerdo a punto, unos riñones a punto y un lomo de surubí como plato regional. Por su parte, en la final optó por una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.

“El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí” expresó Caballero al consagrarse.

El Campeonato Federal del Asado es organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires por medio de BA Capital Gastronómica. El objetivo del mismo es potenciar el sector gastronómico. Cabe destacar, que la gente que por allí pasa puede disfrutar de los diferentes puntos de ventas y parrillas, ademas de las fiestas nacionales y colectividades, y de lo que sucede en un escenario con propuestas culturales.

En esta quinta edición, participaron 24 contendientes elegidos por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA CABA) a través de una convocatoria abierta.