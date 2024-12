Un prócer del rock and roll

A los 18 años estuvo preso por un robo a mano armada. Estuvo tres años en un reformatorio, fue en ese tiempo que comenzó a escuchar la música que se hacía en los márgenes de la sociedad norteamericana y que se terminaría convirtiendo en el rock and roll. No fue la única vez que fue condenado por la justicia, luego –siendo ya famoso- tendría un affaire en México con una menor, y a fines de los 70, tuvo que cumplir una sentencia en prisión por evasión de impuestos –poco tiempo después de tocar para el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca-.

Chuck Berry fue uno de los primeros en integrar al Salón de la Fama del Rock, junto a Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Elvis Presley. Este blanco que cantaba como un negro, es una de las indiscutibles leyendas del rock and roll. Alguna vez , Jerry Lee Lewis le preguntó a su madre quién era el rey del rock, y ella le contestó sin dudarlo: Chuck Berry: “Yo me creía el rey del rock hasta entonces, así que le pregunté: ‘¿Y yo?’. Y ella me respondió: ‘Todo bien contigo, hijo. Pero el rey es Chuck’”. Chuck Berry no apoyaba en su frente la corona, decía que el verdadero rey era Elvis Presley, y que él era el Primer Ministro.

Fue el que juntó las piezas dispersas de lo que sería el rock and roll. Fue su genio particular el que unió fraseos de guitarra country & western con rhythm & blues en su primer single,” Maybellene”. Parecía una fuerza de la naturaleza más que un músico

Sus canciones tratan sobre la experiencia adolescente de posguerra, en un estilo directo, y con riff muy convincentes. En una presentación ante la televisión británica, John Lennon dijo: “Si alguien quisiera cambiarle el nombre al rock’n’roll, podría llamarlo Chuck Berry”. Los Beatles versionaron algunos de sus temas, como “Roll over Beethoven” y “Rock’n’roll music”, llegando a bromear al presentar sus temas, al decir que su autor era “Chuck Berry, un rockero blanco de Liverpool, con las piernas arqueadas y sin pelo.”

Bruce Springsteen reconoció que después de escucharlo a Chuck Berry, quiso empezar a escribir como la gente hablaba: “En sus canciones parece que alguien se sienta y te cuenta una historia sobre su tío o su amigo. O cuando habla de las chicas. Su manera de describir. Su ojo para el detalle. A los 23 años, mi manager me dijo que iba a ser telonero de Jerry Lee Lewis y Chuck Berry. Yo no lo podía creer. También nos dijo que tenía que conseguir a una banda local para que acompañara a Chuck y le dijimos ‘no, no busques nada, nosotros tocamos con él . Para mí es una de esas noches que, cuando tenga 70 años, voy a sentarme a contarles a mis nietos que estuve en la banda de Chuck Berry, y espero que ellos me digan ‘¿En serio?’. Dudo de que él se acuerde de nosotros, fuimos una banda más. Pero, para mí, es la historia que voy a contar toda mi vida.””.

Uno de sus primeros discos fue puesto dentro del Voyager, la sonda espacial lanzada en 1977 por la NASA, para explorar planetas ubicados fuera del sistema solar, a fin de que si alguna criatura de otro cosmos diera con esa cápsula, conociera parte de la música que tanto hizo bailar a los terráqueos. Una alegre furia llamada rock and roll.