Un pueblo argentino fue elegido como uno de los 50 más hermosos del mundo

Condé Nast Traveler, uno de los sitios internacionales de viajes más prestigiosos del mundo, difundió su ranking «The 50 most beautiful small towns in the world» («Los 50 pueblitos más hermosos del mundo»), con destinos de lugares tan diversos como Brasil, Egipto y Japón.

Y dentro de ese listado aparece un representante argentino: Iruya, el pueblo salteño de sólo 1.523 habitantes y casitas de adobe que parece colgar de la montaña. Dentro del destino, recomienda alojarse en el Hotel Iruya, de amplias habitaciones y vistas increíbles.

“¿Quiere ver de cerca la famosa y hermosa región de Salta en Argentina? Bueno, Iruya lo es. Solo se puede acceder a este pequeño pueblo a través de un viaje en autobús muy polvoriento de cuatro horas desde la región vecina de Jujuy; pero una vez que llegue tendrá vistas despejadas al río Iruya abajo, cóndores volando arriba y la asombrosa meseta andina en cada esquina”, expresa la publicación.