Un techo con las chapas flojas y desesperado pedido en Los Hornos

Ante la posibilidad de que pueda salir volando uno de los techos de su casa de Los Hornos, una vecina de calle 138 entre 64 y 65 renovó el pedido para que personal del Ministerio de Desarrollo o de la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de La Plata pueda acercar una solución.

“A través de este medio les doy una semana para que me traigan los materiales que hacen falta y que otorguen la mano de obra para fijar los techos, porque soy una persona sola, que no tiene trabajo y no puedo pagar por el trabajo”, comentó Mariela Oviedo en su domicilio de calle 139 entre 64 y 65. Allí, con los vientos que se registraron en las últimas semanas, el techo de chapa de la vivienda de dos plantas corre serio peligro de desprenderse y poder perjudicar a algún vecino del lugar.

La vecina aseguró que personal del Ministerio de Desarrollo se acercó al lugar y entregó algunos materiales, pero que de todos modos faltan cosas para asegurar las chapas del techo y, por sobre todo, el personal que pueda realizar el trabajo.

En el lugar se encuentran algunos materiales, pero faltan otros específicos que permitirían amurar bien las chapas y evitar que ocurra un accidente en la casa de Oviedo.