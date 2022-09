Una alumna de la UNLP llegó a la NASA y participó en una misión a Marte

En el marco del programa Foundation for International Space Education (FISE), vinculada a la agencia espacial estadounidense NASA, la alumna de primer año de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata, Avril Denegri, participó junto a estudiantes de varios países en una experiencia educativa en la United Space School de Houston (Texas), Estados Unidos.

Los equipos debían organizar una misión tripulada a Marte con el objetivo de explorar el planeta y preparar un sitio para el alojamiento de astronautas. Los jóvenes fueron capacitados por expertos y estuvieron con destacadas personalidades del ámbito espacial.

“Yo quería una carrera relacionada con la Matemática, la Física y la Química porque en el secundario era lo que más me gustaba, así que busqué algo que tuviera todo eso y una sa­lida laboral interesante, y ahí encontré la Ingeniería. Después seguí buscando y me gustó Aeroespacial por toda la salida que tiene y las posibilidades”, le dijo a diario Hoy Denegri, consultada sobre la elección de la unidad académica.

Las autoridades del Colegio Nacional de la UNLP, de donde Avril egresó a fines de 2021 con un promedio de 9,850 (uno de los tres mejores puntajes de su promoción), le informaron de la convocatoria.

La joven fue contactada por Mariana Morales, la secretaria académica del establecimiento educativo ubicado en 1 y 49, quien le ofreció participar del proyecto. Luego entró en contacto con Carolina Casalaspro, la docente que la acompañó en la misión, y también recibió el apoyo del decano de Ingeniería, Marcos Actis, y del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), que colaboraron para solventar el viaje a Estados Unidos.

“Desde la facultad y el CTA decidimos ayudar a Avril pagándole el viaje y la inscripción a la escuela de la NASA para que tuviera la posibilidad de participar. Nuestra idea es institucionalizar esta iniciativa para que en el futuro más estudiantes puedan concurrir, teniendo a la facultad como patrocinadora”, sostuvo Actis.

Previo al viaje, a fines de julio, Avril tuvo que realizar distintos trabajos que trataban temas como la geología y el clima de Marte, soporte vital, motores, órbitas y presupuesto, entre otros.

“Cuando llegué allá, al principio me costó adaptarme al idioma, especialmente a los distintos acentos, porque éramos de todas partes del mundo, pero todos fueron superamables y me ayudaron en todo. Mi familia desde acá y mi host family, compañeros y mentores me apoyaron un montón, y a los días ya me sentía genial. Después ya no quería volver”, contó la joven platense que estuvo dos semanas en Estados Unidos.

En cuanto a las actividades en la United Space School, además de trabajar en el proyecto, los estudiantes tuvieron charlas con diversos expertos. Concretamente, los interiorizaron sobre distintos sistemas de eliminación de dióxido de carbono, trajes espaciales y radiación, entre otras temáticas.

El desafío

Sobre el trabajo que llevó adelante, explicó: “Cada grupo se ocupaba de una parte de la misión. Yo estaba en el que se encargaba del diseño del hábitat donde iban a vivir los astronautas en Marte y de la selección de los astronautas. En mi equipo éramos ocho ­estudiantes más nuestro mentor, que nos ordenaba y guiaba. En la presentación, frente a un comité de expertos, tuvimos 20 minutos para exponer y 15 minutos durante los cuales nos hicieron preguntas acerca de nuestro ­trabajo”.

Para concluir, consultada sobre los desa­fíos, completó: “Me gustaría dedicarme al área espacial. Hoy en día, en base a esta experiencia, me gustaría dedicarme a los sistemas de soporte vital”.