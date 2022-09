Registro récord de ballenas francas

Entre el pasado 31 de agosto y el último viernes, el Instituto de Conservación de Ballenas llevó a cabo el 51° relevamiento aéreo anual para foto-identificar las ballenas francas de península Valdés. En todo este proceso, se lograron registrar 1.420 animales, incluyendo 554 crías en las aguas del golfo Nuevo y golfo San José, significando esto una cifra récord. Desde que comenzó este relevamiento, en el año 1971, jamás se había llegado a un número tan elevado de ballenas registradas.

“Desde el aire vimos muchos ballenatos blancos, conocidos como morfos grises, ballenas adultas en grupos de cortejo y cópula, hembras con sus crías recién nacidas nadando lentamente en el mar tranquilo y algunos grupos de delfines. Los paisajes impactantes de los acantilados cayendo a pique en las costas hacen que la experiencia durante los vuelos sea bellísima, emotiva y muy estimulante, además de ser una parte fundamental del estudio científico más largo del mundo basado en la identificación de ballenas en su ambiente natural”, expresó al respecto Mariano Sironi, director científico del Instituto de Conservación de Ballenas. Gracias a esta técnica, de relevar la situación desde el aire, se logró crear la base de datos y el catálogo de individuos conocidos más completo que existe para la especie, con más de 4.000 ballenas identificadas. A medida que pasan los relevamientos, se va agregando información clave para comprender aún más su dinámica poblacional. Durante las dos jornadas de vuelo se tomaron 12.500 fotografías que ahora serán analizadas por el equipo científico del Instituto, liderado por la investigadora Victoria Rowntree, para agregar nuevos registros al catálogo existente.

Según explicaron los expertos, en la zona hay aún más ballenas pero que no terminan de contabilizarse, dado que el objetivo del relevamiento es identificar los individuos, en particular las hembras con crías, y no realizar un censo para contar todos los animales. “Solo en el golfo Nuevo contamos 998 ballenas incluyendo 382 crías. En el sector de las playas El Doradillo y Canteras cercanas a Puerto Madryn, había una línea casi continua de ballenas a lo largo de la playa con marea alta. Al sobrevolar Puerto Pirámides observamos que la bahía estaba llena de ballenas, mientras las lanchas de avistaje acompañaban a los animales en un mediodía de sol radiante y mar calmo. Imágenes así, de personas compartiendo el hábitat de las ballenas en una interacción tranquila y de disfrute natural, me llenan de alegría el corazón y me dan razones para la esperanza”, agregó Sironi.

A modo de cierre, destacó: “Durante el relevamiento en el golfo San José observamos ballenas en sectores donde habitualmente no hay o hay pocas en la época en que hacemos los vuelos, como la base de Punta Buenos Aires y el sector cercano a Riacho San José. Este año había muchas, y eso incrementó las horas de vuelo porque debimos realizar muchos más círculos que lo normal hasta completar el perímetro entero del golfo. Fue un relevamiento totalmente excepcional por el altísimo número de ballenas comparado con años anteriores”.