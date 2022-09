Una estudiante de Ingenieria de la UNLP participó de un proyecto de la NASA

Una alumna fue parte de un proyecto de la NASA en el que investigaron sobre Marte y planearon un sitio para el alojamiento de astronautas.

Se trata de Avril Denegri, una joven estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que tuvo el privilegio de formar parte de un proyecto impulsado por la Foundation for International Space Education (FISE), vinculada a la agencia espacial estadounidense NASA.

Este programa promueve el intercambio de estudiantes preuniversitarios de todo el mundo interesados en la industria aeroespacial. En el caso de Avril, recibió la convocatoria gracias a su interés demostrado en el Colegio Nacional de La Plata, donde egresó a fines de 2021 con un promedio de 9,850. En relación a esto, la joven explicó :"Se contactó conmigo Mariana Morales, secretaria académica del colegio y me ofreció realizar este proyecto. Sabían que me había anotado en Ingeniería Aeroespacial y que me iba a comprometer completamente".

Gracias al apoyo de la Facultad de Ingeniería, del decano Marcos Actis y del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) que ayudaron a costear el viaje, Denegri pudo viajar hasta Houston para participar de la experiencia. Antes de partir tuvo realizar trabajos relacionados con geología, el clima de Marte, soporte vital, motores, órbitas y presupuesto.

Ya en Estados Unidos se encontró con un montón de chicos de otros paises con los que formó equipo. "Cada grupo se ocupaba de una parte de la misión. Yo estaba en el que se encargaba del diseño del hábitat donde iban a vivir los astronautas en Marte y de la selección de los astronautas. En mi equipo éramos ocho estudiantes más nuestro mentor que nos ordenaba y guiaba. En la presentación, frente a un comité de expertos, tuvimos 20 minutos para exponer y 15 minutos durante los cuales nos hicieron preguntas acerca de nuestro trabajo" detalló la joven.

Compartir el trabajo con británicos, alemanes, franceses, italianos y sudafricanos, puso la tarea un poco difícil en un primer momento: "El idioma hizo que las primeras clases se me hicieran un desafío. Una vez que me adapté me encantó. Lo que más me gustó fue conocer a todas estas personas de distintas partes del mundo que tienen intereses similares a los míos", afirmó Avril.

Cabe destacar, que en las dos semanas que estuvo en Houston, se alojó en la casa de una familia que la FISE le consiguió.

Ya de vuelta en Argentina, la estudiante continuará con su carrera elegida, aquella "que tiene mucha matemática y no tiene límites" como expresó la jóven, quién le gustaría trabajar en un futuro en "los sistemas de soporte vital".