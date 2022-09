Desesperado pedido en una esquina de Villa Argüello

Históricamente, la zona Villa Argüello estuvo siempre ligada a la ciudad de La Plata por la cercanía con la 122, la Universidad Tecnológica y el ingreso principal de la destilería de YPF en la rotonda de 128 y 60. Con el paso de los años y la llegada del nuevo milenio, la zona cambió la numeración, ya que siempre se trató de una parte más de Berisso, en el límite con la capital provincial. Sin embargo, durante las décadas del 70, 80 y parte de los 90, cuando las calles en su mayoría eran primero de tierra y luego de calcáreo, la comuna platense fue la que absorbía los reclamos y los arreglos en este pintoresco barrio de la región.

En las últimas horas, en una esquina en la que durante muchos años estuvo cerca un campo pegado al predio de YPF, los vecinos denunciaron que es imposible transitar debido a la gran cantidad de desechos cloacales que están desparramados en 128 y 63.

En tal sentido no fueron pocos los frentistas que viven cerca de donde estuvo muchos años la cancha de For Ever, los que se quejaron por la imposibilidad de poder circular por el mencionado cruce.

A diferencia de la calle 129, que comienza sobre la 60, siendo la última antes de un enorme campo que forma parte del predio de YPF, la calle 128 cruza desde la rotonda hasta 65, pasando por varias cuadras de la mencionada zona de Villa Argüello.

“Hace varias semanas que estamos soportando esta situación y no podemos seguir viviendo con esto”, expresó uno de los vecinos en el lugar.

Teniendo en cuenta que la pérdida responde a un caño que colapsó en la zona, desde la comuna berissenses aludieron la responsabilidad en la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) que debería normalizar la situación.

En cambio, como también ocurrió en La Plata, desde el área de comunicación de la empresa que tiene a cargo el suministro del agua en la zona, luego de haber estudiado el caso, entendieron que se trata de una falla edilicia con una de las veredas y solicitaron una obra conjunta con la comuna.

Por otro lado, también dentro del casco urbano se multiplicaron las quejas por un desborde cloacal que está en la zona de 29 y 59.

Persisten los cortes en barrio El Dique

Como consecuencia de los trabajos de repavimentación en la calle 43 en Ensenada, permanece cerrada la circulación en dirección hacia el camino Carlos Vergara que conecta La Plata con la vecina ciudad. En tal sentido, quedó habilitado un tramo desde 122 hasta 124, pero no se puede cruzar hasta 125. Por tal motivo, aquellas personas que solían usar dicho camino como alternativa al Rivadavia para ir hacia Ensenada, deberán tomar por la calle 50 hasta 125 en el barrio El Dique, o por la avenida 38 (por citar un ejemplo) hasta 125 y luego retomar por 125 hacia la zona de 43 para empalmar con el Carlos Vergara.