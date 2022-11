Una madre pide a la Justicia que le devuelvan la tenencia de su hija

Mi hija va a estar tres meses más con el padre provisoriamente”, cuenta Rocío Rebeca Tverjanovicius, la mamá de Emma de tan solo cuatro años. Como en tantos otros casos, la joven de 23 años que vive en Eldorado, Misiones, siente que la Justicia no la escucha.

“El papá de mi hija le dijo a mi hermana que va a comprar a todos los jueces, a todos los abogados y a la Policía. Es muy duro y la verdad es que no tengo opciones y me siento acorralada. Necesito que me devuelvan a mi hija porque él es un tipo violento”, relata desesperada la mujer a través de un video.

En diálogo con diario Hoy, Sol, la hermana de Rocío, explicó que la relación con Jaime Doménico López Flores, el papá de Emma, ya venía mal y decidieron separarse en buenos términos. Rocío junto a su hija iban a ir a vivir a otra vivienda.

“Ella tiene una casa en el campo, esa casa no tenía agua y luz, la preparó para poder traer a la nena. Al otro día va a buscar a la nena y sus pertenecías y él le dice que no se puede llevar la nena porque tenía un papel de la jueza que prohibía el acercamiento y la tenencia por un mes porque (Rocío) estaba desaparecida. Es mentira porque ella tiene pruebas de mensajes. Eso fue hace un mes”, precisó.

A partir de esta situación, Rocío contrató un abogado para hacer las cosas por las vías correctas, pero por una confusión o algún otro motivo, el letrado “hizo mal las cosas”. La frase relacionada a la compra de abogados, jueces y policías sin dudas volvió a resonar otra vez para la familia.

Otro dato que impacta es que Jaime Doménico López Flores estuvo preso por violencia de género el año pasado. “Intento matarla (a Rocío), fue en público. No podemos entender lo que está pasando. La jueza no dice nada”, remarca Sol, quien agrega que ahora su hermana tiene un nuevo defensor que presentó un escrito de carácter urgente. “No se puede creer esto. No puede ver a la propia hija”, enfatizó indignada.

“Hace un mes más o menos me sacaron a mi hija. El papa de mi nena se presentó en el juzgado bajo el expediente que le había hecho yo de violencia familiar en el 2021 y se presentó y dijo que era mentira la violencia y que yo era una madre descuidada. El juzgado le dio la tenencia a él. Como él es médico, es el jefe del área de servicios de neumología del Hospital Samic de Eldorado, se la dieron porque el juzgado de acá se maneja de esa manera. Tenes que tener plata y ser alguien importante para que la justicia te preste atención”, expresó la madre de Emma.

Para finalizar, la mujer denunció que el expediente desapreció cuando tenían que presentarse por un pedido de restitución. Luego, cuando vencía el plazo, apareció, pero con una resolución de que su hija iba a estar tres meses más con el padre. Los días pasan, la justicia no escucha y Rocío espera reencontrase con Emma.