Una mamá y un pedido desesperado por su bebé

Esta semana, Micaela, la mamá de Tiziano Valdez Romero, lanzó por redes un pedido para su hijo que se encuentra internado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

El niño, luego de nacer, estuvo siete meses hospitalizado a causa del síndrome de intestino corto. El jueves, Tiziano, que tiene solo un año y medio, debió volver al nosocomio ya que su sonda se cortó. Los médicos admiten la falta de insumos para repararla y ofrecen a cambio, una cirugía.

“Una médica me explicó que no cuentan con el kit de reparación, porque el Estado no lo compra. En Estados Unidos se vende, pero necesito conseguirlo antes del jueves para evitarle una nueva operación” expresó angustiada Micaela.

Más allá de la ayuda económica, que también es necesaria, lo que Micaela precisa urgentemente para su hijo es un kit de reparación de catéter semi implantable Cook R 3 French. Quienes puedan colaborar deberán comunicarse al (221) 668-1321.