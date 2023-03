Una parada de micro le complica la vida a una familia

Una familia de la localidad platense de Villa Elisa ya no sabe qué hacer para solucionar las complicaciones que le genera una parada de micro en la puerta de su casa. Según explicaron, hicieron reclamos ante diferentes dependencias del Estado, pero sin solución.

Se trata de una parada de la línea 273 que hace un par de años fue removida hacia la puerta de la casa de esta familia. “Esa parada estuvo siempre en 419 (Arana) en la esquina, antes de cruzar la calle 13 a 14. Hace un par de años la han puesto en la esquina de 13 para 12, justo en la puerta de mi casa, he agotado todos los medios para que eso cambie y no he obtenido respuesta”, lamentó el propietario.

El hombre marcó a diario Hoy que hace unos años sufrió una entradera y lo asoció a que, por la cantidad de gente que se para a esperar allí, se camuflaron ladrones entre los pasajeros que observaron sus movimientos.

“Suerte que estaba solo, porque fueron un tanto violentos porque el botín era muy escaso, pero los reclamos los vine haciendo desde mucho antes de este hecho. Después también volví a reclamar, pero nada pasó”, protestó.