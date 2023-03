El arte de mantener la calma

En uno de sus vehementes ensayos, un célebre pensador romano del siglo I de nuestra era y una de las figuras más destacadas del estoicismo, llamado Séneca, echó mano de sus mejores recursos retóricos para definir al arte de mantener la calma. En ese sentido, escribió que la persona que se encuentre fuera de sí busca, por lo general, una venganza que irremediablemente acarreará su propia destrucción. Si se les da entrada a este tipo de emociones, advierte el pensador romano, se hacen más poderosas que su anfitrión y ya no habrá manera de protegerse de ellas ni ponerle coto. En ese sentido, el mejor remedio contra la ira es la demora: cuando uno siente que se despierta la cólera, no tiene que verse obligado a perdonar, sino a ejercer un buen juicio: “Lo mejor es, por lo tanto, cortarla de raíz, aplastar sus semillas y no dejarnos enredar por ella, pues no es fácil recuperar el equilibrio cuando se ha perdido el rumbo”.