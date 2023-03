La UNLP desarrolló un cuadro educativo con Interacción Tangible

Un equipo de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló un cuadro educativo basado en Interacción Tangible (IT). La aplicación busca difundir la historia de la Informática y sus figuras destacadas, utilizando la IT aplicada al desarrollo de cuadros interactivos, en donde se combinan piezas mecánicas y digitales para presentar la información. El proyecto se encuentra vinculado al concepto de interacción tangible, en donde el mundo digital no se observa mediante una “ventana”, tal como puede ser el monitor o la pantalla de celular, sino que está entramado con la realidad. En la IT se convoca a la interacción con las computadoras mediante acciones sobre objetos cotidianos, sin necesidad de utilizar dispositivos de entrada convencionales, tales como mouse o teclado.