Pablo es familiar de un jubilado de 77 años que necesita hacerse un estudio de urgencia que requiere la autorización de PAMI, pero no le dan respuesta en la filial de avenida 7 entre 35 y 36. "Llegamos hoy tipo 10.30, son las 15 y no nos atendieron, están encaprichados con que no nos van a dar turno para mi tío, que no sabemos si tiene cáncer o no".

"No lo autorizan, nos mandan al Instituto del Diagnóstico a hacer el estudio, y ahí no lo hacen; te mandan al Instituto Médico platense, que ahi el estudio no tiene cobertura; después te mandan al Hospital del Cruce de Florencio Varela, y ahí nos dicen que no lo hacen por el tema de la pandemia", detalló.

El estudio que debe hacerse el paciente es una biopsia de hueso. "Da bronca porque una persona que aportó 30 años no tiene respuesta de PAMI", afirmó el familiar del paciente. "El tiempo corre y si es una enfermedad complicada, no podemos esperar", agregó.

"Tengo a mi tío postrado en una silla de ruedas, no puede caminar, no lo pueden operar, no pueden hacer nada porque no le dan una respuesta", concluyó el entrevistado.