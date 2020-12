Vacunación contra la Covid-19: ¿por qué no se utilizan guantes?

El inicio del plan de vacunación contra el coronavirus despertó inquietudes en miles de personas, quienes utilizaron las redes sociales para criticar el hecho de que los enfermeros y enfermeras encargados de administrar las dosis no utilizaran guantes de látex a la hora de inyectar.



Frente a los cuestionamientos de los usuarios, es importante destacar que el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recomienda no utilizar protección en las manos al momento de vacunar.



En este sentido, el documento indica que “no hay evidencia sobre el uso rutinario de guantes, gafas o camisolines si se cumplen las medidas antes descriptas”. Asimismo, el protocolo señala que el uso “inadecuado” de estos elementos “limita la higiene” de las manos.



En tanto, Guillermo Docena, inmunólogo y miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) explicó: “Se sospecha que la mayor parte de las reacciones adversas, sobre todo en alérgicos, tiene que ver con el látex, con los guantes. Si eso lo observan en los distintos lugares donde se vacuna está hecho simplemente para disminuir el riesgo de que los pacientes que sean alérgicos desarrollen una anafilaxia al látex”.



Además, vacunar sin protección permite que los responsables de administrar las dosis puedan lavarse las manos entre un paciente y otro.



Asimismo, cabe señalar que este tipo de accionar no es exclusivamente argentino. En el caso de Estados Unidos, el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sostiene que “el uso de guantes no es recomendable, a menos que el vacunador se exponga a los fluidos de una persona potencialmente infectada, o que tenga lesiones en sus manos”.



En concordancia con el organismo norteamericano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que estos elementos no son “usualmente necesarios cuando se está inyectando una vacuna”, con excepción de aquellos casos en los que se prevé un sangrado excesivo.



Además de este mecanismo de prevención, las personas que están recibiendo la “Sputnik V” también deben informar si tienen síntomas de coronavirus y, en caso de presentar alguno, deben posponer el turno por un mínimo de 15 días.



De acuerdo a lo informado por Daniela Hozbor, investigadora del Conicet y experta en vacunología, habrá que “lograr que el 65.70% de la población se inmunice” para mitigar la situación sanitaria. “Mientras estos niveles se alcancen, debemos continuar implementando las medidas preventivas aprendidas. Todos somos actores claves en la reducción de contagios, contagios que pueden llevar a los individuos a tratamientos y atención de su salud en soledad como obliga el protocolo, y en el peor de los casos a la muerte”, concluyó la especialista.