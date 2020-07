Vecinos de La Plata, víctimas de la desidia de Edelap

La angustia y el hartazgo se apoderan de los vecinos de la ciudad de La Plata. Todos los días lidian con la de-sidia y la negligencia de la empresa de energía eléctrica Edelap, ya que pasan jornadas enteras sin luz. En un momento de pandemia, ellos hacen lo imposible para que la situación no afecte su salud, frente a la imposibilidad de calentar las casas que dependen de la electricidad para enfrentar las bajas temperaturas del invierno.

“Pasamos 33 horas sin luz, se cortó el martes a las 7 de la mañana y volvió el miércoles a la noche. Se cayó un poste de alta tensión, eso cortó los cables y tardaron más de un día en venir a repararlo. Trabajo en un hospital y sí o sí tengo que bañarme cada vez que llego y con este frío tuve que calentar agua en ollas, increíble”, señaló a diario Hoy Lidia Herrera, desde barrio Güemes.

La vecina, que realiza un trabajo esencial dentro del hospital, remarcó que en la zona de 44 y 182, luego de que retornara la energía quedó en estado de baja tensión. Por lo tanto, no podía encender los electrodomésticos ni la estufa.

“Estamos sin luz hace más de tres días en la zona de 18 y 77. Vivimos reclamando a Edelap y nos dicen que dentro del plazo de tres horas va a regresar porque están efectuando los arreglos pero no pasa nada. Mantenemos la factura al día y nos atienden como si fuese por caridad”, señaló Patricia desde Altos de San Lorenzo.

Los reclamos no cesan y la falta de respuestas por parte de la empresa caldea los ánimos. Por este tipo de problemas, Edelap recibió una fuerte multa el año pasado. De todos modos, no tuvo efecto real ya que los problemas siguen para las familias de todos los asentamientos.

“El problema empezó el jueves pasado con un simple corte que volvió a las dos horas pero se volvió a cortar y así estamos desde ese momento. Lo arreglan, dura menos de una hora y se vuelve a cortar”, reforzó una frentista de Villa Elvira.

También en ese barrio, específicamente en 122 y 611, explotó un transformador. Así, quedó a oscuras y sin agua al no funcionar las bombas.

“Mi hijo y su familia viven en Los Hornos, en la zona de 163 y 62, mi nuera trabaja en el Hospital de Niños y están sin luz desde las 18 horas del miércoles, no pueden bañarse ni prender la estufa. Ellos tienen un nene pero en la cuadra hay familias con muchos chicos”, señaló Alejandra a diario Hoy.

En La Plata no se salva nadie de los cortes. Las zonas periféricas son las más afectados por los cortes constantes y la baja tensión.

“Siempre hay cortes de dos o tres horas, pero esto ya es insoportable, estamos desde las 19 del miércoles sin luz, no se aguanta. Reclamo y no hay respuestas, dicen que lo derivan pero no viene nadie. Al no haber luz no anda la bomba y no tenemos agua, tengo un grupo electrógeno pero no alcanza para tanta potencia”, dijo enojado Martín, desde la zona de 78 y 27 bis, Altos de San Lorenzo.