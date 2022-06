Vecinos de Los Hornos se quejan por el mal cobro de internet

Un grupo de frentistas de calle 137 entre 61 y 62, pleno centro de Los Hornos, descubrieron hace poco un problema común entre ellos. En varias ocasiones la empresa Cablevisión les cobraba el servicio de internet pero este pago nunca llegaba a las oficinas de la misma, por lo cual en la boleta siguiente venían dos meses juntos o hasta tres.

Uno de los vecinos que se comunicó con diario Hoy dijo: “Yo pagué con débito desde su propia página. Me lo debitaron porque el banco me avisó, y además ellos me dieron un número de transacción, el 00002853 y me dijeron que la transacción fue correcta. Resulta que al mes siguiente me vienen los dos meses, llamo para quejarme y me dicen que el número ese no sirve, que tengo que elevar una carta para corroborar el pago. Les digo que pagué desde su página y no saben que responderme, es una vergüenza”.

Otro frentista sumó otro reclamo de la misma índole: “Además de que te cobran lo que quieren y aumentan cuando quieren, Fibertel se corta. Yo trabajo desde casa y no puedo estar una hora seguida sin que se corte un rato, y vivo en el centro de Los Hornos ¿entedés?, no en el medio del campo”.