Vecinos de Los Hornos vuelven a tener graves problemas por pérdidas de agua

Cansados de lidiar con el mal olor que provoca el agua estancada sobre el cordón de la vereda, también la humedad y la baja presión que se percibe en las casas, un grupo de personas de la calle 144 entre 52 y 54 dejaron en evidencia el robo de una tapa metálica y los caños rotos en esta zona de la ciudad.

La situación no es nueva en Los Hornos, ya que según reveló Ivelina (más conocida como “Chiky”), hace menos de un mes habían logrado recuperar y volver a poner la tapa metálica que en las últimas horas volvieron a robar.

“La calle 144 es un desastre. No duramos ni dos meses porque cuando vienen a arreglar, a los pocos días o a las semanas se vuelven a llevar las cosas”, expresó.

Si bien el agua no se llegó a cortar, la realidad es que los vecinos no están conformes con las respuestas que se vienen otorgando y no se descarta que a mediados de agosto pueda organizarse una protesta con corte de calle incluido en la avenida 143 y 54.

Según explicaron en el lugar, este nuevo robo generó decepción, ya que con la reparación que había llegado hace menos de un mes, las personas se habían esperanzado en poder terminar definitivamente con esta problemática.

En otra zona de la ciudad específicamente en Barrio Norte, hace más de dos meses que una pérdida está afectando a los vecinos de calle 38 entre 10 y 11. Pese a los reiterados reclamos a la empresa ABSA el caudal de agua que se ha generado, además provocó que las personas que circulan por el lugar se resbalen por el verdín en la vereda.

“Necesitamos que vengan a repararla porque se hizo un charco de agua y mugre terrible, además que se está derrochando y sale caro pagar mensualmente el servicio. En esta cuadra hay gente mayor que no puede pasar por ahí”, explicó una frentista.