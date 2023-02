Vecinos de Los Hornos y Barrio Norte se quejan del servicio de internet

Durante la semana no fueron pocos los usuarios de la empresa Personal que vienen padeciendo el mal funcionamiento de internet y cable. Ya son muchas las zonas que durante la mañana quedan sin servicio.

“Llamamos al 0800 y nos atiende un asistente virtual y solo comunican que nuestro servicio se encuentra en una zona afectada. No recibimos ninguna respuesta” comentó una de las damnificadas que vive en la zona de 138 entre 68 a 70.

También Barrio Norte se ve afectado en las primeras horas del día, y la mayoría de la gente que se queda en sus casas trabajando de manera homeoffice se ve perjudicada.

“No se puede estar así, un día tenes internet otro no. Trabajo desde mi casa y lamentablemente a veces me tengo que ir a lo de un familiar que si tiene servicio porque me están afectando en lo laboral”, expresó una usuaria de la zona de 38 y 11.