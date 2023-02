Vecinos de Tolosa reclaman tareas de limpieza en un terreno abandonado

Un terreno abandonado en calle 527 entre 5 y 6, en Tolosa, genera la preocupación de los vecinos de esa zona.

“Vivo reclamando a la Municipalidad, a todos los entes habidos y por haber, al dueño. No me dan bolilla, es una selva y no tiene cerco”, le dijo a diario Hoy uno de los frentistas damnificados.

Según advirtió, el baldío es un foco infeccioso y un peligro para los habitantes de las casas cercanas. “Hay ratas, cucarachas y es un peligro para toda la cuadra. Ya no sé qué hacer”, sentenció.

Además, el hombre remarcó que, al denunciar ante las autoridades, lo enviaron al área de zoonosis. “Ahí me piden que le saque una foto a una rata. Es el colmo. No puedo estar todo el día esperando el momento justo en que aparezca una rata”, dijo.