Vecinos de Villa Elisa reclaman más seguridad

Los vecinos de Villa Elisa están cansados de los robos en cualquier parte del barrio y de la sensación constante de inseguridad que perciben. Lo último acontecido fue el robo de los cables subterráneos de la Pista Atlética en el pulmón verde de Villa Elisa.

Desde la fundación Máximo Rendimiento, explicaron en redes sociales la situación que les toca atravesar ante la ola de inseguridad que golpea los barrios de La Plata, sin que se vea un accionar municipal concreto.

Desde @fundacionmaxr publicaron este comunicado: “Hace dos días les compartíamos la noticia en donde tuvimos una reunión en la Municipalidad. En la misma nos prometieron un móvil de seguridad para custodiar la pista en el horario nocturno. El jueves por la noche el móvil hizo presencia, pero no duró más de un día. Anoche aparentemente el móvil estuvo solo 1 hora. Ahí aprovecharon y nos robaron los cables. La única respuesta del director del Parque Ecológico es Yo no miro para ese lado, sin compromiso del parque y de la seguridad no podemos hacer más nada. #SalvemosLaPista”.