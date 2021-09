“Es muy importante llevar información confiable y basada en evidencia científica”

A menos de dos semanas para las elecciones Primarias y mientras avanza con éxito la campaña de vacunación en todo el país, las informaciones falsas en relación al coronavirus aumentan en los medios de comunicación con la finalidad de confundir a la población.

“Creo que es muy importante tratar de ser claros y de llevar información confiable y basada en evidencia científica en los medios comunicación porque son los que tienen el acceso a referentes y gente especializada en el tema”, le manifestó a diario Hoy Soledad Gori, investigadora del Conicet, bióloga e integrante del equipo “Ciencia Anti Fake News Covid-19”, y una de las promotoras de la plataforma Confiar.

Ciencia Anti Fake News está conformado por un grupo de científicos y científicas que responden de manera concreta, oficial y simple a toda la población las inquietudes que surgen en este contexto de pandemia.

En relación a la vacunación, la investigadora afirmó: “El miedo que pueden generar la desinformación y que la gente entonces decida no vacunarse, o decida que quizás son jóvenes y no tienen comorbilidades y creen que no es necesario la vacuna. Entonces te dicen eso, que no ven el beneficio cuando en realidad en las vacunaciones el beneficio es colectivo para que deje de circular el virus y que deje de mutar”.

Gori también se refirió a “titulares que tienen una verdad para vender” y ejemplificó con el caso de un medio que afirmó que la variante Delta circulaba en Buenos Aires y hay 40% de personas no vacunadas. “En verdad no se está considerando que hay un 25 de ese 40 que son menores edad que no está recomendado vacunarlos. Ahí te das cuenta cómo se puede tergiversar (la información) para polemizar”, resaltó.

“Hemos visto también titulares respecto a la vacuna Sinopharm hablando de que no es de las mejores o que no debería usarse plata para comprar esas vacunas cuando hay otras. De la Sputnik pasó a ser la mala la Sinopharm”, concluyó.