Comenzó una nueva semana de vacunación casa por casa

El plan de vacunación contra la Covid-19 que lleva adelante la Provincia esta semana continúa con nuevos operativos de inoculación casa por casa, para llevar la primera dosis a quienes todavía no la recibieron en La Plata.

“Va a venir esta semana uno de los colectivos vacunatorios también porque la idea es seguir llegando al amplio territorio. No vacunamos menos de 150 personas, en la semana pasada llegamos a más de 300. Hay una buena recepción de la gente”, dijo a diario Hoy el doctor Manuel De Battista, director asociado de la Región Sanitaria XI.

En ese plano marcó que “hay diferentes causales” por las que estos vecinos todavía no habían recibido la vacuna y señaló que “muchos no se pudieron acercar por el trabajo, otros porque no habían tenido la chance de hacerse el tiempo, pero no hay un rechazo a la vacunación”, y recordó que también se están haciendo este tipo de operativos en Berisso y Ensenada.

“Ahora se está avanzando en las segundas dosis, en la Provincia llegamos a los 5 millones esta semana pasada. En cuanto a los adolescentes, se está vacunando a los que tienen factores de riesgo, de los 170.000 anotados, restan vacunar unos 40.000”, agregó De Battista.

En cuanto al avance de la variante Delta, el profesional marcó que “tenemos que estar muy alertas” y sostuvo que los indicadores que se consideran “en este momento de la pandemia son la ocupación de camas y la mortalidad”; en tanto marcó que ya van 14 semanas seguidas de descenso de contagios.

Los operativos de la semana

Hoy, el operativo de vacunación será en 170 y 516, barrio Las Margaritas de Romero; el miércoles en 131, 49 y 50, La cumbre; el jueves en diagonal 145 y 413, Arturo Seguí; el viernes en 122 y 609, en Villa Elvira, en el hogar “La casita de los pibes”; y el sábado en 637 y 131, en Arana. Todos tendrán lugar en el horario de 10 a 16.