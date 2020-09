Vuelven a circular con normalidad los colectivos

Hoy volverán a funcionar las líneas 520, 214, 273, 418, Norte y Sur, pero si no hay una respuesta de la empresa Unión Platense, el próximo lunes podría haber un paro total de colectivos en La Plata.

Entre sorpresa, quejas por las demoras y cambio de hábitos, cientos de usuarios del trasporte público tuvieron que acomodarse a la medida de fuerza que se implementó ayer por parte de los trabajadores de la empresa Unión Platense. Se trata de los choferes de las líneas de colectivos 520, 418, 273, 214, la línea Norte y la línea Sur.

El reclamo surgió por la falta de pago de los sueldos de julio y agosto a los choferes de larga distancia que también son empleados de la misma empresa de transporte, pero que al no tener viajes no cobraron el salario de 32 mil pesos, y hace dos meses que no tienen ingresos.

Se trata de 49 choferes sobre un total de más de 100 que están abocados a realizar viajes de larga distancia a la costa atlántica, y que la misma empresa no reubicó ni les asignó otras funciones durante la pandemia.

Una recorrida por el centro de la ciudad alcanzó para notar que, ayer por la mañana, hubo muchas consultas en las paradas de los colectivos por parte de usuarios, quienes tuvieron que tomar otras unidades. Estos realizaban además las pertinentes consultas con los choferes para definir cuál era la mejor opción.

“Hace 40 minutos que estoy esperando y no hay señales ni información”, expresó María, una vecina que buscaba trasladarse desde el centro hacia la zona de Diagonal 73 y 16 ayer a las ocho de la mañana.

Si bien ayer no hubo una respuesta al planteo realizado por los trabajadores, hoy los colectivos volverán a funcionar con normalidad mientras se busca agilizar el diálogo con los responsables de la empresa.

Si no hay respuestas en el transcurso de hoy, entre mañana y el lunes podría haber un paro total, ya que también se sumarían los choferes de la empresa 9 de Julio, y se verían afectadas absolutamente todas las líneas de colectivos de la ciudad.