Ya se practican en Argentina los test anales de coronavirus

Ya se practican en nuestro país los test anales para detectar si una persona tiene coronavirus. Este tipo de pruebas surgió tras el descubrimiento de que la ARN y las proteínas del SARS-CoV 2 que causa la enfermedad, se eliminan por las heces. Por tal motivo, profesionales consideran que estos test pueden ser más efectivos que los bucales y nasales.

El primer país donde se realizó este tipo de prueba fue China. Luego, comenzaron a expandirse por otras naciones del mundo, de modo que llegaron a España, entre otros países de Europa.

Mientras esté en estudio, no se planea ser utilizado de forma masiva, indicaron desde el Conicet.

Qué se sabe sobre el uso de estos tests en Argentina

En relación al uso de esta práctica en la Argentina, Marcela Echavarría, bioquímica especialista en virología e investigadora independiente de Conicet, aseguró que se practican en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) con fines de investigación. Según explicó la experta, ya son 30 personas las que se sometieron a esta prueba y se espera que esa cifra llegue a las 150.

Según explicó la científica al matutino porteño, el test anal es complementario del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento del virus en el tracto respiratorio, no sustitutivo. Sirve para disminuir los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero con hisopados negativos.

“Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus. No sabemos si lo que detectamos en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de RNA (material genómico). Lo que confirma si algo es replicativo (infeccioso) o no son los métodos de cultivo, que no pueden practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor”, precisó la investigadora.