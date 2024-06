Acusaron de corrupción a un ministro de Brasil

La Policía Federal de Brasil acusó en la jornada pasada al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber participado en una trama de desvíos de dinero público en 2021, cuando ocupaba un escaño como diputado. Según indicaron, una investigación iniciada hace varios meses determinó que el actual ministro del Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva incurrió en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y corrupción pasiva.

En notas brindadas, el propio Rezende Filho rechazó estas acusaciones, en donde aclaró que lo convirtieron en “objeto de una acción política y previsible”, que parte de una investigación que “distorsiona premisas e ignora hechos”. “Es importante dejar claro que no hay nada, absolutamente nada. La gestión está guiada siempre por la transparencia, la ética y la defensa del interés público”, agregó el funcionario. Por lo pronto, el resultado de la investigación lo analizará la Corte Suprema. Vale recordar, que desde que forma parte del actual gobierno encabezado por Lula da Silva, el ministro ha estado en el centro de otras investigaciones, una de ellas realizada por el Consejo de Ética de la Presidencia por un supuesto uso irregular de aviones del Estado. Sumado a esto, tiene abierta otra causa por presentar informaciones supuestamente falsas sobre su patrimonio en lo que fue la previa de las elecciones de 2022, donde buscaba renovar la banca en diputados. Si bien el presidente aún no declaró nada oficialmente sobre este asunto, cuando tomó el poder aseguró que no “tolerará ninguna irregularidad”.