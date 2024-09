Al menos nueve muertos en Líbano por explosiones de beepers

Al menos nueve personas perdieron la vida y otras casi 3.000 resultaron heridas el día de ayer luego de que se registraran miles de explosiones en cadena de beepers, o localizadores, que estaban en manos de miembros del grupo libanés Hezbolá. Entre los muertos se encuentran los hijos de dos diputados de Hezbolá, Ali Ammar y Hassan Fadlallah. Asimismo, en la lista también aparece una niña de ocho años, que murió en el este del Líbano cuando explotó el artefacto de comunicación de su padre.

Las explosiones contra Hezbolá también se registraron en Siria. “Una serie de miembros del grupo libanés Hezbolá llegaron a los hospitales de Damasco y de la provincia de Rif Damasco, tras resultar heridos en la explosión de buscapersonas que llevaban encima”, aseguraron, explicando así que fue algo que sobrepasó los límites del Líbano.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, calificó las explosiones como “extremadamente preocupantes”, especialmente en un contexto “extremadamente volátil”. Por lo pronto, Hezbolá acusó a Israel por las explosiones y aseguró que recibirá “un castigo justo”. “Consideramos al enemigo israelí plenamente responsable de esta agresión criminal”, remarcó el grupo. El Ministerio de Exteriores del Líbano también culpó a Israel por lo sucedido, mientras que el Ministerio de Telecomunicaciones confirmó que los aparatos habían sido recientemente introducidos en el país. “Debemos saber cómo y cuándo entró ese cargamento de dispositivos al Líbano, a qué compañía pertenece, quién es su dueño. Debemos conocer más detalles para saber cómo funciona este dispositivo y cómo entró al Líbano”, destacó Johanny Corn, ministro de Telecomunicaciones.

De igual manera, al cierre de esta edición el ejército de Israel no hizo declaraciones sobre lo ocurrido. Las detonaciones ocurrieron apenas horas después de que Israel anunciara que estaba ampliando los objetivos de la guerra en curso en Gaza. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que el país no está involucrado en los incidentes y aseguró que no sabe quién es el responsable. “Estamos recopilando información sobre este incidente”, comentó.