Amenaza de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea

La Unión Europea advirtió que negoció una batería de sanciones sin precedentes con la que castigar a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, decide finalmente invadir territorio ucraniano. Por su parte, los medios cercanos al Kremlin responsabilizan a Kiev y a la OTAN de la concentración de los soldados rusos en la frontera.

“Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos aplicar sanciones ahora”, señaló un alto funcionario del bloque europeo respecto de la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas por el comportamiento ruso. El castigo previsto es de semejante magnitud que, según agencias internacionales, Bruselas también coordinó planes de contingencia para paliar los daños que, inevitablemente, también padecerá la economía europea.

El plan se abordará la semana que viene en Bruselas, durante un encuentro a puertas cerradas entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea, bajo la presidencia de Josep Borrell, alto representante de Política Exterior del bloque. Asimismo, el encuentro contará previamente con la presencia a través de videoconferencia de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos.

El panorama actual es complejo: Rusia ha concentrado a unos 100.000 soldados en sus fronteras con Ucrania, y este movimiento hizo crecer el temor entre los países occidentales de un posible ataque de Moscú a la exrepública soviética, al cual ya había invadido parcialmente en 2014. “Esto se convirtió en el reto más grave para el orden de seguridad europeo desde principios de los 90, desde el final de la Guerra Fría”, explicó el mismo funcionario del bloque.

El Kremlin niega rotundamente que estas sean sus intenciones, pero advierte que podría emprender una acción militar si no se cumple una lista de demandas, entre ellas la promesa de la OTAN de no admitir a Ucrania como miembro. En ese marco, el mandatario ruso, Vladimir Putin, afirmó: “Nuestras acciones no dependerán sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia. En ese sentido, hemos dejado claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el este”.