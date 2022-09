Aunque Irán acuerde con las potencias su desarrollo nuclear, Israel no le dará inmunidad

David Barnea, durante su primer discurso al frente del Mossad, advirtió a Irán que “no tendrá inmunidad” frente a operaciones de espionaje, aunque se alcance el nuevo acuerdo nuclear iraní impulsado por varias potencias y que Israel busca bloquear. “Irán ha buscado construir un arma nuclear que ponga en peligro la existencia de Israel y el acuerdo les ayudará fácilmente a alcanzar este objetivo bajo la legitimación internacional”, expresó Barnea durante una conferencia en la Universidad Reichman.

“No tomaremos parte en esta farsa. El régimen iraní no tendrá inmunidad”, advirtió, según la prensa local, al asegurar que los ataques de Irán contra Israel “encontrarán una respuesta dolorosa contra los responsables, en suelo iraní”.

Reflotar el acuerdo

Hace un año y 4 meses, Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, Estados Unidos, volver al pacto nuclear de 2015, del cual se retiró en 2018 el ex presidente estadounidense Donald Trump. Joe Biden, por su parte y al contrario de su antecesor, busca restablecer este acuerdo, que levanta las sanciones económicas contra Irán a cambio de duras restricciones a su programa nuclear.

Irán acusó a Israel de “jugar un papel destructivo en las negociaciones” para restablecer el acuerdo, y pidió a la agencia nuclear de la ONU (OIEA) actuar “libre de presiones, incluidas las de Israel”.

Para Barnea, Irán no ha cesado su campaña “terrorista” durante las negociaciones del pacto. “Las conversaciones nucleares no son en absoluto un factor de contención. La actividad terrorista se está expandiendo tanto en suelo estadounidense como en Europa”, dijo, al explicar que el Mossad ha frustrado recientemente “docenas de ataques terroristas iraníes contra israelíes y judíos” en Chipre, Turquía, Colombia y “muchos otros lugares”.

Tan grande es el esfuerzo que está haciendo Israel para bloquear el acuerdo, que Barnea y el ministro de Defensa, Beny Gantz, viajaron a Estados Unidos de manera diplomática para bloquear de manera urgente al mismo. Pero no esto no termina allí, ya que el primer ministro israelí, Yair Lapid, viajo a Alemania con el mismo objetivo.

Casi se cae el acuerdo

En agosto, los mediadores parecían cerca de restablecer el pacto, pero en los últimos días las posibilidades se redujeron por la gran insistencia de Irán de que se cierre la investigación de la ONU sobre las trazas de uranio no declaradas por Teherán y de que se garantice que Washington no abandonará el pacto de nuevo. Esto quizás generó un poco de incertidumbre y la semana pasada, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) afirmó que “no puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico”, debido a la falta de explicaciones sobre la detección de uranio en instalaciones iraníes no declaradas.

Por su parte, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo ayer que “no tiene sentido” salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el OIEA no pone fin a su investigación sobre los sitios no declarados en el país (AFP).

En un informe consultado por AFP, días antes de una reunión de gobernadores del OIEA, el organismo de la ONU afirma que su director general, Rafael Grossi, está “cada vez más preocupado” por el hecho de que “no ha habido avances” en el esclarecimiento de la presencia pasada de material nuclear en tres instalaciones no declaradas. Por ello, el informe pide a la República Islámica “que responda a sus obligaciones legales” lo antes posible.

Irán e Israel mantienen una guerra encubierta que incluye ciberataques, supuestos asesinatos de científicos nucleares iraníes y sabotajes a barcos, aunque ninguno de los países reconoce públicamente sus acciones. Como última noticia, el Ejército iraní anunció un nuevo “dron suicida” que puede alcanzar las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa.