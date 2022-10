Boric llamó a no cometer “los mismos errores”

En el tercer aniversario del comienzo del estallido social en Chile, el presidente Gabriel Boric afirmó ayer que aquel movimiento ciudadano “trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas” que obligan los políticos a no cometer “los mismos errores”.

A su vez, aseguró que las violaciones a los derechos humanos perpetradas entonces por las fuerzas de seguridad “no deben quedar impunes ni volver a repetirse”.

Desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado remarcó que “el estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano, no podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia, no podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas”.