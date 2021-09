Casorio negro: un novio se quedó sin mover las piernas tras ser lanzado por sus amigos

Era su noche soñada tras contraer matrimonio. Pero nunca se imaginó que la jornada se convertiría en una pesadilla. En su fiesta de bodas, un joven rumano sufrió una fatal broma, luego de quedar inmovilizado por sus amigos. Los mismos lo levantaron y lo tiraron al piso desde un techo, generándole un fuerte daño vertebral que lo dejó sin caminar.

El joven cayó desde dos metros, por lo que luego no pudo moverse por sus propios medios. Liviu Filimon tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital, luego de que lo tiren del techo del salón de fiesta. Al romperse dos vértebras, perdió la movilidad de sus piernas. Pero para su suerte, el daño es reversible y próximamente podrá caminar.

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y generó repudio de los usuarios. Además destacaron que sus amigos hicieron un mal cálculo y que no tuvieron intención, pero la víctima no los perdonó: "Me dejaron tirado y ni vinieron. Los quiero denunciar, porque me arruinaron mi noche de bodas", destacó.