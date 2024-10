Chile: confirman que hay cinco estudiantes en extrema gravedad por explosión en un colegio

El Ministerio de Salud de Chile informó que de los 35 estudiantes que el miércoles resultaron heridos tras explotar una bomba molotov que estaban fabricando, 25 se encuentran hospitalizados y de ellos cuatro están en extrema gravedad y once en estado crítico.

El artefacto incendiario explotó por razones desconocidas cunado una cantidad no determinada de alumnos se encontraba en el interior del establecimiento.

El coronel del cuerpo policial de Carabineros, Fernando Albornoz, dijo a la prensa local que cuatro de los estudiantes “se mantienen en riesgo vital con quemaduras de entre un 20 % y un 30 % en sus vías respiratorias”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseveró ayer que detrás de estos actos "no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros".