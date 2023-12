Chile expulsará a inmigrantes irregulares

El gobierno chileno anunció el día de ayer que expulsará a inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario, tengan o no pedidos de detención. El anuncio lo realizó el propio presidente, Gabriel Boric, donde remarcó que serán “inflexibles” en este tópico en puntual. “A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar. A los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan cumplido el empadronamiento voluntario, aunque no estén con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión”, dijo el mandatario en una ceremonia en la que presentó un plan de fortalecimiento de las tareas de control territorial por parte de los cuerpos policiales, llevado adelante ante el incremento de los índices de delincuencia y de datos récord en la percepción de inseguridad pública entre la población.

“Como gobierno, en conjunto con la policía, vamos a ser inflexibles. Quienes tengan orden de detención pendiente quedan detenidos, del mismo modo los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días”, sumó Boric al anunciar el programa que también incluye más recursos a la policía para la seguridad en las distintas regiones. Vale sumar, que el proceso de empadronamiento biométrico, que ya culminó, logró almacenar los datos de 127.000 personas.

El presidente también indicó que los acuerdos alcanzados en la tramitación de la iniciativa permitirán al Servicio de Migraciones ejecutar hasta cerca de 2.000 expulsiones administrativas y judiciales de extranjeros durante el año próximo. Todo esto se podrá llevar a cabo también gracias a la suba del 5,7% en el área de seguridad pública según muestra el presupuesto 2024. Desde 2017, el país registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de Venezuela, donde la mayoría cruzó caminando la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos. De acuerdo con estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que llegaron a Chile en los últimos años casi la mitad de ellos son venezolanos.