China planea regular la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha sido la gran novedad en estos últimos meses por ser una herramienta que permite brindar todo tipo de soluciones. Si bien se diseñó en Estados Unidos, en China a pesar de no contar con la misma IA ya comienzan a tener recaudos y planean regularla.

El auge mundial de este tipo de inteligencia es tal, que el gobierno pretende realizar una "evaluacion de seguridad" ante la posibilidad de la emergencia de nuevas herramientas similares a la estadounidense pero en territorio chino.

Algunos gigantes tecnlogicos del país asiático ven con buenos ojos desarrollar un instrumento de las mismas caracteristicas que lo popularme conocido como ChatGPT, lanzado en noviembre y capaz de formular respuestas detalladas en segundos a todo tipo de preguntas.

Es por eso que la idea no es impedir que esto suceda, sino más bien que se haga en el marco del proyecto de reglamento publicado el martes por la Administración del Ciberespacio de China. El mismo indica que los productos deben respetar los valores socialistas fundamentales y no no incluir contenidos relacionados con la subversión del poder del Estado. Por tal motivo, se realizara, como se dijo, "evaluacion de seguridad" y asi garantizar "el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa".

China no podía quedarse afuera de la IA y aspira a convertirse en la número uno para 2030, eso sí, siguiendo las normas que se especifican en el reglamento que aún se desconoce cuando entrará en vigencia.