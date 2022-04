Denunciaron al expresidente Uribe

El exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, deberá ir a juicio por supuestos sobornos a testigos y fraude procesal. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido cuando Uribe ofreció dádivas a algunos exparamilitares para que declararan en contra del congresista de izquierda Iván Cepeda. La particularidad de este suceso es que se produce en medio de la campaña electoral, dado que el próximo 29 de mayo los colombianos irán a las urnas para decidir quién llevará las riendas del país durante los años que vienen. La jueza Carmen Helena Ortiz, tomó esta decisión tras rechazar el pedido de prescripción presentado por la Fiscalía, entendiendo que la misma no logró demostrar la tesis de que Uribe no cometió delito y que no se realizó una investigación “rigurosa”. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia deberá continuar con la investigación hacia uno de los máximos referentes de la derecha colombiana.